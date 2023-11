Pas assez révisées, les Tesla Model 3 seraient les véhicules les moins fiables dans le temps

Le rapport a donc pointé du doigt plusieurs problèmes mécaniques et défaillances qui revenaient assez régulièrement lors de l'évaluation. Principalement au niveau des freins, de l'éclairage et des essieux. Ces derniers sont un élément clé dans le système de direction et de suspension et servent à supporter le poids de la voiture, absorber les chocs et transmettre la puissance du moteur aux roues.