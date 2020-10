Euro NCAP : la Tesla Model 3 sanctionnée car elle encourage le conducteur à trop abandonner le contrôle

Les technologies d'assistance à la conduite et à la sécurité des véhicules ont initialement été créées pour faciliter la conduite, détecter et réduire la fatigue, dans le but de renforcer le niveau de sécurité sur les routes et réduire les accidents.

Or, ces fonctionnalités ont aussi un effet néfaste, mis en évidence par le test réalisé par l’Euro NCAP et le Thatcham Research : plus il y a d’assistance, plus les conducteurs se désengagent de la conduite, ayant tendance à trop faire confiance à la technologie embarquée.

Le directeur de la recherche chez Thatcham Research, Matthew Avery, déclare à ce propos : « Les meilleurs systèmes établissent un bon équilibre entre la quantité d'assistance qu'ils apportent au conducteur et ce qu'ils font pour s'assurer que les conducteurs sont engagés et conscients de leurs responsabilités au volant ».