Tesla réduit la durée de la garantie offerte sur ses modèles d'occasion

Si l’achat d’un Model X ou d’un Model S de moins de 4 ans et moins de 80 000 km permettait d’obtenir une nouvelle garantie de 4 ans débutant à la date de livraison du véhicule d’occasion ou bien de 2 ans dans le cadre de l’achat d’un Model X ou S de plus de 4 ans ou plus de 80 000 km, il faudra maintenant se contenter d’une garantie plus « standard » dans le milieu de l’automobile.

Les véhicules d’occasion encore couverts par la garantie d’origine sur les voitures neuves Tesla (4 ans ou 80 000 km jusqu’au premier de l’un des deux termes échus) continueront de profiter de cette garantie, elles bénéficieront ensuite d’un prolongement de seulement 1 an ou 16 000 km.

Et pour les véhicules Tesla vendus d’occasion et totalisant déjà plus de 80 000 km ou plus de 4 ans, la garantie offerte par Tesla sera d’un an et 16 000 km. L’attrait pour l’achat d’un véhicule de plus de 4 ans devient plus limité vu le prix des pièces de rechange sur ces modèles.