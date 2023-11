Trop chère et pas assez autonome ? Un conducteur sur deux fermé à la voiture électrique

Outre la problématique concernant le prix des véhicules électriques, nombreux sont ceux également à pointer du doigt une autonomie toujours très inférieure à celle d'un modèle thermique. À cela s'ajoute un autre facteur, à savoir la disponibilité des stations de recharge, mais aussi, le temps nécessaire pour faire le plein d'énergie.

Là encore, près de 50 % des interrogés estiment que le temps de recharge nécessaire pour faire le plein d'un véhicule électrique (dans une station dédiée) est un frein à l'achat. Les stations de recharge se multiplient en France (et ailleurs), les temps de recharge se raccourcissent de plus en plus, mais on reste encore (trop ?) loin de la commodité d'un plein d'essence classique.