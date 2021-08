Automobile : près de 50 % des Français actifs réfléchissent à passer à l'électrique

Selon les résultats de l'étude, menée auprès de 4 000 personnes constituant un échantillon représentatif de la population active, 55 % des actifs français se donnent moins de 5 ans pour réussir à utiliser des moyens de déplacement qui polluent moins. Ils sont même 28 % à y penser à plus court terme, dans les deux ans à venir.

54 % des sondés estiment que leurs modes de déplacement ont des impacts négatifs sur le climat, et 90 % d'entre eux aimeraient être capables de réduire l’impact écologique de leurs moyens de transport du quotidien. 20 % des personnes interrogées pensent sérieusement investir dans un véhicule d’ici 5 ans, et 48 % y réfléchissent.

Les Français en âge de travailler désirent cependant une amélioration des services, équipements et infrastructures disponibles, avec à la clé des vitesses de charge plus rapides (56 %), des tarifs de recharge plus avantageux (38 %) et plus de bornes de recharge sur les aires d’autoroute (31 %).

Pour inciter les actifs français à passer à l'électrique, un bonus à l’achat beaucoup plus important serait la meilleure solution (plébiscité par 73 % des sondés), et la multiplication des bornes de rechargement pourrait convaincre 68 % de la population active.