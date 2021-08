La Renault ZOE va bientôt tirer sa révérence, remplacée par la Renault 5 électrique

2024, c'est l'année de commercialisation prévue de la nouvelle R5 électrique, qui demeure aujourd'hui encore au stade de concept. Elle reposera sur la plateforme CMF-B EV du groupe français et sera, selon De Meo, « plus compétitive en termes de coûts ». La R5 électrique pourrait donc être commercialisée à un prix plus accessible comparé à sa devancière, qui démarre à 32 500 euros hors bonus.

Renault mise donc sur la nostalgie pour imposer son nouveau modèle, à côté d'une nouvelle 4L électrique. Les deux modèles, portes d'entrée dans le futur électrifié de la marque, ne manqueront pas d'intéresser les Français, et de faire oublier le combo Twingo EV et ZOE.