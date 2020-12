La Renault ZOE encore et toujours en tête des ventes de voitures électriques en Europe

La Renault ZOE est tout simplement la voiture électrique qui se vend le mieux sur le Vieux Continent en cette année 2020. 33 000 unités ont trouvé preneur en France, plus de 25 000 en Allemagne, et il s'agit également d'un best-seller en Italie, en Espagne et au Portugal.

La petite citadine plaît de plus en plus aux populations urbaines, qui cherchent des voitures compactes, faciles à stationner et manœuvrer, qui consomment peu et qui ne risquent pas d'être interdites à moyen terme.

La ZOE cumule plus de 268 000 ventes depuis son lancement. Dans son sillage, c'est toute la division électrique de Renault qui a le sourire. Fin novembre 2020, elle avait écoulé plus de 95 000 véhicules depuis janvier, dont 84 000 pour la seule ZOE. Une hausse de 80 % par rapport à 2019.