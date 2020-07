La Renault ZOE reste la voiture électrique la plus vendue en Europe au premier semestre

En tout, 11 000 ZOE ont trouvé preneur au mois de juin en Europe, permettant d'abaisser le stock de voitures neuves du constructeur français. Bien entendu, les différentes aides allouées aux européens dans leur pays de résidence ont permis de doper les ventes, notamment en Allemagne ou en France, où le cumul du super bonus avec la prime à la conversion a permis au constructeur de proposer la ZOE R110 Life neuve en location longue durée trois ans dès 79 € par mois (batterie incluse avec 7 500 km par an).

Denis Volt, directeur commercial et marketing de Renault, a déclaré à Bloomberg : « Nous entamons le second semestre avec un niveau de commandes très élevé, un niveau de stocks satisfaisant, et un positionnement prix en hausse sur toute la gamme ».

Toutefois, cela n’empêchera pas la mise en place d'un vaste plan de restructuration pour se relever de la crise du COVID-19, supprimant au passage 14 600 emplois à travers le monde, dont plus de 4 500 en France, malgré les aides financières du gouvernement français.