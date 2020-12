C'est officiel, la Ford Mustang Mach-E électrique débarquera en Europe début 2021

Après plus de dix ans de domination dans le monde du MOBA sur PC, League of Legends s'offre un portage sur mobile : Wild Rift. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que Riot Games a fourni un travail exemplaire. Autant d'un point de vue technique qu'artistique (sans oublier la jouabilité), ce portage fait un véritable sans faute. Avec déjà 47 champions contre les 152 présents sur le jeu originel, toute l'essence et la maîtrise de Riot Games se ressentent sur cette version mobile. Petit écueil toutefois qui s'inscrit dans la droite lignée de son œuvre de référence, la version mobile de League of Legends comprend de nombreux achats intégrés, malheureusement pas limitées aux seuls éléments cosmétiques.