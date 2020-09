Ford SYNC pour Mustang Mach-e : on en sait plus sur l'infotainment du SUV électrique

Plus précisément, l'interface de navigation (affichage, design, voix, etc.), comme l'intelligence du calcul, sont assurées par la solution de Garmin. Mais en tâche de fond, ce sont les données d'information trafic et de statistiques de TomTom qui interviennent (TomTom HD Traffic et IQ Routes). Chacune des deux solutions fait appel au Cloud pour actualiser les données autant qu'il est nécessaire pour proposer une navigation la plus fiable et la plus fluide possible.