Ford Mustang Mach-E 1400 : le constructeur nous en dit plus sur son bolide électrique

La Ford Mustang Mach-E 1400 développe la puissance folle de 1 000 kW à l’aide de ses sept moteurs électriques soit 1 341 chevaux. Évidement, une telle déferlante de puissance n’est pas utilisable au quotidien, me direz-vous, et vous aurez raison : on parle ici d’une version compétition de la Mach-E, bien loin de l’esprit d’une très performante Tesla Model S P100D Plaid.

Avec une telle configuration, la Mach-E va plutôt aller taquiner les saisons de Nascar et autres sessions de Drift. D’ailleurs avec une telle puissance, les pneus ne devraient pas résister longtemps, tout comme l’autonomie, limitée par une batterie de seulement 56,8 kWh, refroidie par un liquide de refroidissement diélectrique.

Et si elle est bien que moins rapide qu’une voiture de Nascar standard, car limitée à 260 km/h au lieu des traditionnels plus de 300 km/h des voitures concourant dans cette catégorie, la Mach-E 1400 pourrait prendre l’avantage en gagnant de précieuses secondes à l’accélération.