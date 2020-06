Une monoroue électrique vise un record de vitesse, mais elle devra encore attendre

L'EV360 est alimenté par un moteur capable de délivrer 11 kw (23 kW en crête) et prévu pour propulser l'unique roue à plus de 112 km/h. Micah Toll, rédacteur chez Electrek, explique : « J'ai pu voir la configuration de l'accélérateur et du frein à disque, qui sont en fait assez similaires à de nombreux vélos et motos électriques ».