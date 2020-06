Triumph : le spécialiste britannique des motos dévoile son premier vélo électrique

C’est cette fois-ci au tour de Triumph, constructeur britannique connu et reconnu pour ses modèles de motos, de s’inviter à la fête. L’ancien fabricant de vélos - à son lancement en 1885 - a levé le voile sur son Trekker GT, un vélo électrique urbain et haut de gamme prochainement lancé au Royaume-Uni, en Europe et aux Etats-Unis.