Gogoro dévoile un tout premier vélo électrique très léger : l'Eeyo 1

Décliné en deux versions, le tout premier vélo électrique du constructeur Gogoro cherchera à se faire une place sur les marchés américains, européens et taïwanais dans le courant de l’été 2020. Bien que son prix très élevé pourrait, ou plutôt devrait, en rebuter plus d’un.

Le teasing mis en ligne sur Twitter le 22 avril dernier ne laissait plus de place au doute : Gogoro, le spécialiste taïwanais des scooters électriques, allait bel et bien se lancer dans une nouvelle aventure : celle des vélos électrifiés, sous le nom de marque Eeyo. Ainsi est née l’Eeyo 1, accompagné de sa version haut de gamme, l'Eeyo 1s, récemment introduits dans un communiqué de presse officiel.

Les deux modèles se distinguent d’un côté par leur matériau principal, et de l’autre par leur poids : 12,4 kilos pour le premier, 12 kilos pour le second, qui s’équipe cependant d’une tige de selle, de roues et d’un guidon en fibre de carbone. Le fabricant a plutôt opté pour de l'aluminium pour la déclinaison classique, qui proposera deux coloris au choix lors de l’achat (Cold Blue et Lobster Orange) contre un seul pour l’Eeyo 1s (Warm White).