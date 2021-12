Electra Bikes lance deux nouveaux vélos électriques en France dès cet hiver

En France, et ce, dès 2022, vous pourrez commander les deux nouveaux modèles de la gamme de vélos à assistance électrique Go! d'Electra : le Townie Go! 7D EQ, proposé au prix de 1 899 euros, et le Cruiser Go!, contre 1 699 euros, tous deux pensés pour offrir le maximum de confort aux pilotes, avec un poids maximum identique : 136 kilos, cycliste et bagages compris. Ce qui nous laisse penser que les deux vélos pèsent autour de 16 kilos, un poids plume pour un modèle à assistance électrique.