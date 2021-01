Electra présente Vale Go, un vélo électrique à la pointe du confort et de la connectivité

Le nouveau Vale Go! 9D EQ est équipé d'un moteur Bosch Active Plus de 250W, et d'une batterie de 500W, cette dernière étant évidemment intégrée au cadre. On y retrouve aussi des freins à disques hydrauliques Tektro et une cassette Shimano à 9 vitesses. Le tout pour un poids total de 25 kg.

Sur le guidon, on retrouve également un compteur Kiox de Bosch, compatible Bluetooth et Bosch eBike Connect, et qui se charge évidemment d'afficher diverses informations (plus ou moins) utiles. On y retrouve également des feux à l'avant comme à l'arrière, alimentés par la batterie.