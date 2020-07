Bosch dévoile son vélo concept électrique et tout suspendu

Au lieu de s’appuyer sur des technologiques futuristes qui pourraient ne jamais arriver sur le marché, le vélo concept de Bosh intègre les dernières nouveautés de la marque. Conçu comme un « Urban Sports Cruiser », le Design Vision veut montrer les progrès réalisés en matière d’intégration des composants (moteur, batterie, ordinateur de bord, sécurité…).

Ce vélo concept dispose du moteur Performance Line CX intégré au cadre en carbone, qui dépasse uniquement sur les côtés pour assurer une meilleure ventilation et donc un refroidissement plus efficace. Récemment mis à jour, ce moteur est désormais capable de développer un couple de 85 Nm. La batterie PowerTube 625 est quant à elle intégrée au tube inférieur et reste amovible.