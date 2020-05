France : Xiaomi lance son premier vélo électrique pliable au prix de 999,99 euros

Depuis le déconfinement progressif instauré en France, les vélos ont clairement le vent en poupe. Cette solution de mobilité urbaine, qu’elle soit mécanique ou électrique, attire toujours plus d’adeptes bien heureux de tirer un trait sur les transports en commun. En plus d’être bonne pour la planète, cette alternative tend à vous protéger du risque de propagation du coronavirus (Covid-19).

Et le moins que l’on puisse dire, c’est que Xiaomi n’a pas raté l’opportunité de s’accaparer quelques parts d’un marché de plus en plus juteux. C’est pourquoi le constructeur de smartphones lancera son tout premier vélo électrique pliable en France, cet été, sous le nom de Mi Smart Electric Folding Bike. Soit la dénomination européenne du Mi QiCycle Folding Electric Bike, d’ores et déjà disponible en Chine.