Mi Electric Scooter 4 Pro : la plus puissante des trottinettes électriques Xiaomi officiellement dévoilée

Outre cette puissance annoncée, le constructeur indique que la batterie de grande capacité (12 400 mAh - 446 Wh) offre à la 4 Pro une autonomie de 45 km, sans plus de précision. Comme toujours, le poids de l'utilisateur, sa manière de rouler, la météo et le relief des routes sont autant de facteurs qui impacteront l'endurance, mais sur le papier la promesse est belle.

Elle l'est d'ailleurs d'autant plus que la Mi Electric Scooter 4 Pro conserve des dimensions plutôt compactes, même si elle grandit. Pour compenser notamment le fait qu'elle ne propose pas de guidon réglable en hauteur, elle est plus haute de 6 cm, son guidon plus large de 5,4 cm et son deck plus large de 1,9 cm par rapport aux autres modèles. Au total, la Pro 4 mesure 198 x 48,4 x 124 cm et sa conception en aluminium permet de contenir le poids à quelques 17,5 kg afin de la transporter sans trop souffrir en utilisation multimodale. Elle pourrait supporter des utilisateurs d'un poids maximal de 120 kg.