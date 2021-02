Nouvelle Mi Electric Scooter Pro 2 Mercedes-AMG Petronas F1 Team Edition, 25 km/h pour 45 km d'autonomie

Avant même de passer en revue les sources d'informations permettant de s'éveiller, et de mettre en place les barrières susceptibles de freiner la collecte de nos données, il nous appartient d'expliquer en quoi cette lutte n'est pas perdue d'avance, et pourquoi elle mérite l'attention la plus vive de la part de chaque citoyen et citoyenne.