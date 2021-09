Valeo présente son assistance électrique pour vélo "la plus performante au monde"

Dans les grandes lignes, on retrouve une fonction de récupération d'énergie qui, activée pendant le freinage, permet de préserver l'autonomie (on pense évidemment tout de suite à de plus grands véhicules). Une fonction boost aide dans les dépassements ou lorsque l'on s'attaque à une côte. Le mode assistance piéton et marche arrière sont aussi intéressants, surtout pour le modèle cargo. Valeo a aussi pensé à la sécurité même du vélo, avec un antivol intégré dans le pédalier qui rend impossible l'utilisation de la bicyclette lorsqu'il est activé. De plus, on retrouve sur le devant un tableau de bord qui affiche vitesse, rapport de boîte, niveau de la batterie et besoins de maintenance éventuels.