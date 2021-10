Mi Electric Scooter 3 : Xiaomi lève le voile sur sa nouvelle trottinette électrique

L'étrier constitue la première différence technique avec le modèle précédent de cette trottinette milieu de gamme. En plus du freinage régénératif (KERS), toujours présents dans le bloc moteur intégré dans la roue avant, on retrouve le freinage à disque couplé à la roue arrière.

Sauf que celui-ci bénéficie d'un dispositif dit « amélioré » : l'étrier en place utilise toujours naturellement deux plaquettes, mais celles-ci sont désormais toutes les deux mobiles. Comprenez que chacune est pressée par un mini piston contre le disque, là où l'ancienne génération de trottinette utilisait une plaquette mobile et une fixe.

Certaines rumeurs indiquent également que les plaquettes elles-mêmes seraient de plus grande taille, avec plus de garniture et donc une plus grande surface de freinage. Toutes ces améliorations, couplées à E-ABS (en roue avant) permettraient de profiter de distances de freinage plus courtes.