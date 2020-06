Rad Power Bikes dévoile un nouveau vélo électrique bientôt disponible en Europe

Quoi de plus normal, donc, que de retrouver un moteur de 250W, pour une vitesse de pointe à 25 km/h. Le tout est épaulé par une batterie en lithium-ion de 504 Wh, laquelle lui offre un rayon d’action variable (entre 45 et 72 kilomètres) en fonction du mode d’assistance électrique utilisé. À cela s’ajoute des pneus de 27,5 pouces, une transmission à une vitesse et un feu stop qui s’allume lorsque le cycliste active ses freins.