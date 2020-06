Cowboy 3 : découvrez le nouveau vélo électrique connecté de la start-up belge Cowboy

La bataille des vélos électriques et connectés ne fait que commencer. Et au cœur de ce bras de fer musclé, trois entreprises se démarquent aujourd’hui des autres : Angell, lancé par le fondateur de Meetic, en la personne de Marc Simoncini, le constructeur néerlandais VanMoof, et plus récemment Cowboy, start-up belge créée en 2017 par un trio d’entrepreneurs.