Decathlon Rent : un nouveau service de location de vélos sans engagement à Paris et à Lyon

Douze enseignes Decathlon - huit à Lyon et quatre à Paris - vont mettre en place début juin un nouveau service de location de vélos, sans engagement. Cinq modèles font partie de l’offre, dont deux électriques.

Parisiens et Lyonnais vont bientôt pouvoir profiter d’une nouvelle offre de location de vélos proposée par Decathlon. Decathlon Rent, du nom du service, vient renforcer la stratégie relative à la mobilité urbaine de l’entreprise française, dans un contexte post-confinement où le deux-roues prend une place de plus en plus importante dans nos déplacements quotidiens.





Entre 15 et 75 euros par mois

Déployé début juin dans le cadre d’un test, le dispositif Decathlon Rent a pour volonté « d'accompagner au mieux les utilisateurs et ainsi rendre la pratique [du vélo] encore plus accessible », lit-on dans un communiqué de presse officiel. Le client aura aussi et surtout accès à une série de services : garantie contre le vol et la casse, dépannage, réparation, entretien en magasin, le tout avec un abonnement sans engagement.



L’offre mise en place par le groupe tricolore se compose de cinq vélos : l’ELOPS speed 500 à 15 euros par mois (Paris), l’ELOPS 540 à 20 euros par mois (Paris et Lyon), le RC Triban 500 Flatbar à 35 euros par mois (Lyon) et les deux modèles électriques TILT 500 E (Paris) et ELOPS 920 E (Paris et Lyon), aux prix respectifs de 55 et 75 euros par mois. Pour faire une demande, rendez-vous sur le site location.decathlon.fr.

Où profiter de l'offre ?

Quant aux magasins concernés, quatre se situeront au sein de la capitale : Decathlon Madeleine, Decathlon Montreuil, Decathlon Rive Gauche et Decathlon Rosa Parks. Contre huit pour l’agglomération lyonnaise : Decathlon Lyon Part-Dieu, Decathlon Confluence, Decathlon City Grolée-Carnot, Decathlon Bron, Decathlon Beynost, Decathlon Ecully, Decathlon Limonest, et enfin Decathlon Villefranche.