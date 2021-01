FNAC Darty et Red Electric annoncent les Model E, des scooters électriques proposés à l’achat ou à la location

Les Model E embarquent même une connectivité 4G, ce qui fait de ces scooters des produits technologiquement évolués. En plus de localiser son scooter ou d'en suivre la charge à distance depuis l'application mobile, le smartphone joue aussi le rôle de verrou électronique. Attention : il est indiqué qu'il s'agit d'un démarrage sans clé, mais pour nous, l'information porte à confusion. Le smartphone peut servir à bloquer l'écran 7 pouces, mais il se peut aussi que le démarrage sans clé s'opère via une clé physique à avoir dans la poche. Là aussi, nous attendons plus d'informations. Enfin, l'application mobile permet saisir une destination puis de l'envoyer directement au scooter qui affiche ensuite le guidage sur son grand écran LCD.

Model E50, E100 et E125 seront donc disponibles dans les enseignes du groupe FNAC Darty à des tarifs respectifs de 3 990, 5 990 et 8 990 euros. Il est également fait mention de formule de location à des tarifs qui démarrent à 79, 119 et 169 euros par mois pour ces trois modèles. Il n'est pas clairement stipulé si ces tarifs prennent compte les quatre batteries, et donc les autonomies indiquées par Red Electric. Nous ne manquerons pas de mettre cet article à jour en conséquence.