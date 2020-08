Lancement de l'Evoke 6061 Cruiser, la moto électrique qui se charge en seulement 15 minutes

Entre sa vitesse de charge rapide et sa vitesse de pointe, qui peut atteindre 230 km/h, l’Evoke 6061 se place aisément devant la concurrence américaine, que l'on parle de la Harley-Davidson LiveWire ou la Zero SR/F. La capacité de sa batterie est également plus grande que celle de la meilleure de ses concurrentes, l’Energica (21 kWh).

Le constructeur de Pékin annonce par ailleurs une autonomie de 470 km en ville et environ 265 km sur autoroute. Avec une telle autonomie, cumulée avec la charge rapide, les grands trajets sur voies rapides n'ont plus rien d'inquiétant, au contraire !

Pour acquérir une Evoke 6061, il faudra d'abord la réserver avec un acompte de 5 000 $, entièrement remboursable en cas d’annulation de la commande. Le prix de la première série, dénommée « Signature » et limitée à 100 exemplaires, sera de 24 995 $. Ce montant, bien qu’élevé, place la moto électrique chinoise entre la Zero SR/F et la Harley-Davidson LiveWire sensiblement plus chère.