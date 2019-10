Production de la LiveWire d'Harley-Davidson : à peine stoppée, aussitôt relancée

Plus de peur que de mal

« Un cas isolé »

Source : The Verge

Il y a six jours, Harley-Davidson se fendait d'un inquiétant communiqué selon lequel la production de sa moto électrifiée LiveWire, présentée à l'occasion du Consumer Electronics Show (CES) 2019, en janvier dernier, avait été stoppée de manière temporaire . Et ce, un mois après le début des livraisons . En cause : une anomalie liée à la batterie du deux-roues, obligeant les dirigeants de la firme d'outre-Atlantique à prendre cette lourde décision.L'entreprise n'interdisait pas pour autant ses clients d'utiliser leur bécane zéro émission. Seule une préconisation à respecter a été communiquée par la société : éviter toute recharge à domicile et préférer la charge rapide du côté des infrastructures prévues à cet effet. Le problème ne semblait donc pas gravissime, bien que problématique pour l'image d'Harley-Davidson, nouvelle sur le créneau de l'électrique.La frayeur aura cependant été de courte durée. Car H-D a effectivement relancé la production de son produit après une «», rapporte le média The Verge. En réalité, seul un modèle de la marque est concerné par l'irrégularité constatée il y a moins d'une semaine.», a déclaré un porte-parole de la multinationale. Et de poursuivre : «». Plus de peur que de mal, donc.