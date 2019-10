LiveWire : Harley-Davidson suspend la production de sa moto électrique...

La LiveWire de Harley-Davidson déjà en difficulté...

Un souci de recharge pour la LiveWire ?

Source : The Verge

Le constructeur a en effet détecté un problème lié à la charge durant un récent test de qualité...Présenté fièrement au CES de Las Vegas en janvier dernier, la LiveWire faisait clairement la fierté de Harley-Davidson, puisqu'il s'agit de la toute première moto électrique du célèbre constructeur américain. Le modèle est d'ailleurs disponible depuis quelques semaines chez certains revendeurs.Toutefois, Harley-Davidson a été contraint tout récemment de suspendre la production de cette moto électrique. Le constructeur ne procède pas au moindre rappel, et indique que les détenteurs de LiveWire peuvent continuer de profiter de leur monture électrique.Néanmoins, Harley-Davidson recommande à ces mêmes propriétaires de LiveWire de recharger leur moto chez un revendeur agréé, et d'éviter si possible la recharge à domicile. Le constructeur ne détaille pas le problème, mais le souci repéré a aussitôt conduit à l'arrêt de la production et des livraisons de la moto.», explique Harley-Davidson.Reste à espérer maintenant que le constructeur parviendra rapidement à identifier et corriger le problème rencontré par sa LiveWire, une moto électrique particulièrement ambitieuse pour la marque, et affichée à 30 000 dollars tout de même...