La modification la plus importante concerne l'éclairage arrière des vélos et trottinettes électriques. Les feux clignotants ne sont plus autorisés. « Cela va permettre d'homogénéiser le paysage urbain, d'avoir des systèmes qui fonctionnent tous de la même manière », explique à 20 minutes Bastien Gouttegatat, ingénieur en conformité chez Accell Group.

L'éclairage arrière doit maintenant être fixe et rouge. À l'avant, la lumière doit être jaune ou blanche, non éblouissante et également fixe.Les signatures lumineuses des constructeurs à l'avant des vélos ne sont plus permises. Pour les propriétaires de systèmes d'éclairage amovibles, pas de panique : la plupart proposent déjà un mode fixe en plus du mode clignotant.