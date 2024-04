Trottinettes électriques, rien ne va plus ! Les ventes continuent de chuter, la législation se durcit

La Fédération des professionnels de la micromobilité (FPMM), qui délivre ces données, se rassure comme elle peut en indiquant que le prix moyen reste nettement supérieur à ceux des années 2020 (322 euros) et 2021 (341 euros). Sauf que l'inflation, la hausse du coût de l'énergie, le remplacement de certaines trottinettes pour des modèles plus durables, l'évolution de la pratique avec des trajets plus courts et la baisse des ventes sont passées par-là. Mais il y a aussi une autre raison, et non des moindres !