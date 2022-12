RIP ou presque : les trottinettes électriques vivraient leurs dernières heures à Paris

En septembre dernier, la mairie de Paris s'est donc posé la question du renouvellement des licences pour les fournisseurs Lime, Dott et Tier. Les trois marques devaient alors présenter une série de propositions dans le but de rassurer les dirigeants parisiens. Parmi les suggestions avancées, on retrouve notamment l'immatriculation des trottinettes en libre accès, la limitation automatique de la vitesse sur les trottoirs ou encore l'interdiction pure et simple aux mineurs.