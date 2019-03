Trottinettes électriques : les études sur l'augmentation des accidents se multiplient

L'insouciance provoquée par ce que représente la trottinette dans l'imaginaire collectif conduit à l'accident

Des consignes de sécurité peu ou pas respectées



Une trottinette électrique Lime

Moins d'une personne sur cent est porteuse d'un casque

Partout dans le monde, des pistes sont étudiées pour réfléchir à un encadrement du moyen de transport de mobilité urbaine qui a le vent en poupe :. Alors que les accidents se multiplient un peu partout et que le flou juridique entourant le modèle (notamment en France) fait réfléchir, les(CDC), qui forment une agence fédérale des États-Unis, étudient la recrudescence des accidents.Les trottinettes électriques sont présentes dans plus d'uneet dans une demi-douzaine de pays. Mais à mesure qu'augmente le nombre d'appareils en circulation, augmente mécaniquement le nombre d'accidents. Le critère premier est celui de. Pamela Tick, gravement blessée à Austin, au Texas, alors qu'elle circulait sur sa trottinette, se souvient : «» .Il y aurait donc quelque partdans l'utilisation d'un appareil qui se révèle extrêmement difficile à contrôler à pleine vitesse, en cas de danger imminent. Les trottinettes Lime peuvent par exemple circuler jusqu'à 25 km/h. C'est pour cela que les agences CDC et Austin Public Health mènent cette enquête, dont les divers rapports seront très bientôt remis au public.Les agences tiennent rapidement à écarter une contre-vérité : «», indique Jeff Taylor, Responsable de l'unité d'épidémiologie et de surveillance des maladies chez Austin Public Health, qui confirme que «».Au-delà du simple accident, il y a son caractère aggravant, favorisé par unquasi-permanent des conseils de sécurité. Nous parlons bien entendu du... À Marseille, où les trottinettes Lime fraîchement débarquées sont très utilisées, notamment dans le centre-ville et tout le long du littoral, l'Adjoint au maire délégué à la circulation et au stationnement Jean-Luc Ricca, fait état d'une charte plutôt stricte : «».L'élu phocéen ne se leurre pas. La grande majorité du parc d'utilisateurs ne porte pas de casque de protection, ce quiet de complication (voire pire !) en cas de chute. Les traumatismes crâniens, les fractures de l'avant-bras ou du nez sont des blessures courantes chez les blessés de la trottinette, qui circulent souvent sur des voies de circulation.Selon Jeff Taylor, l'enquête menée par le CDC aux États-Unis devrait rapporter que. Sans véritable encadrement de l'activité, qui doit passer par l'établissement d'une législation, la prise de conscience n'aura pas lieu et la trottinette électrique deviendra une vraie petite arme, avec ses espérances de liberté envolées.