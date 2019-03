Les trottinettes Lime sur Google Maps désormais à Paris, Lyon et Marseille

Alexandre Boero pour Clubic.com

Google Maps renforce sa palette de services



Plusieurs villes françaises hébergent des centaines de, ces appareils accessibles en libre-service grâce à une application mobile et un QR code. Le phénomène est tel qu'il est possible de prévoir son trajet en trottinette via. Et nous, Français, sommes directement concernés puisque Google annonce avoir ajouté la prise en charge Lime à Paris, Lyon, et Marseille.Clubic a testé la fonctionnalité depuis Marseille, pour un itinéraire nous emmenant à proximité du Vieux-Port de la cité phocéenne jusqu'au Stade Orange Vélodrome. Et tout semble fonctionner. Précisons que vous pouvez retrouver « l'alternative » Lime dans l'onglet « Transports en commun » de l'appli Google Maps.Tout y est indiqué : le prix et le temps de trajet estimés,de la trottinette la plus proche, le nombre de minutes à pied que vous devrez affronter avant de rencontrer votre trottinette et le nombre d'engins se trouvant à proximité immédiate de votre position. Ensuite, Google Maps vous invite à ouvrir l'application et vous n'avez plus qu'à vous laisser guider.Notons que Maps propose également l'alternative Uber dans ses options de transports en commun. L'alternative Lime, elle, est disponible dans 80 villes dans le monde sur Android et iOS.