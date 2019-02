(Encore) un nouveau service de partage de trottinettes électriques à Paris et Lyon

Quand il y en a pour six, il y en a pour sept

Source : La Tribune

Si vous pensiez que le marché duétait saturé, sachez que la sociétén'est pas d'accord avec vous.La start-up va en effet proposer 500 engins à Paris dès ce week-end, en commençant par les 5e et 6e arrondissements. L'idée est ensuite de disposer d'un parc de plusieurs milliers de trottinettes en libre-service, mais «», pour «». D'autant que l'espace public de la capitale est déjà bien occupé par ses concurrents. On en dénombre six, qui sont, par ordre d'arrivée : Lime, Bird, Bolt, Wind, Voi et Tier.L'entreprise n'a pas vraiment donné d'information sur la manière dont elle comptait se différencier (si ce n'est avec un nom de plus de quatre lettres). Car côté prix, on reste dans le classique : un euro de « prise en charge » et 15 centimes par minute. Déjà présente à Madrid, Lisbonne et Zurich, Flash prévoit de se déployer à Lyon la semaine prochaine, puis dans une trentaine de villes d'ici la fin de l'année.