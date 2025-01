Les trottinettes Ninebot F3 Pro E et F3 E occupe, quant à elles, le milieu de gamme et intègrent des moteurs de respectivement 1 200 W et 1 000 W pour une autonomie de 50 km. Il faut par ailleurs compter une vingtaine de kilos sur la balance, on n’est donc pas sur un poids plume.



Enfin, Segway complète son offre avec les Ninebot E3 E et E3 Pro E, qui se positionnent en entrée de gamme tout en proposant des performances honorables. La trottinette E3 Pro E affiche une autonomie allant jusqu’à 55 km, tandis que l’E3 E atteint 45 km. Côté puissance, les deux modèles grimpent à 800 W, une nette progression par rapport aux trottinettes E2 qu’elles viennent remplacer.