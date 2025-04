Les médias parlent surtout des voitures électriques. Ils citent Tesla et BYD comme leaders du marché. Yadea, qui vend des deux-roues, n’est presque jamais mentionnée. Pourtant, ses volumes dépassent largement ceux des deux constructeurs automobiles réunis. C'est d'autant plus logique que le prix des scooters et vélos électriques sont mathématiquement plus bas.

Malgré un chiffres d'affaires inférieur, le nombre d'unités vendues par Yadea fait bien mordre la poussière. Tesla a vendu un peu plus de 7 millions de voitures depuis sa création. BYD reste quant à lui à la traîne. Les médias continuent de privilégier la voiture dans leurs analyses. Pour beaucoup, seuls les véhicules à quatre roues comptent. Pourtant, dans de nombreuses villes d’Asie, et de plus en plus en Europe et en Amérique du Nord, un scooter ou un vélo électrique répond à des besoins quotidiens.