Car avec ce chiffre, Tesla enregistre une contre-performance, vendant pour la première fois en une décennie moins de voitures que l'année précédente. Les ventes ont ainsi reculé de 1% en 2024, Tesla ayant commercialisé 1,8 million de véhicules durant l'exercice 2023.

Une stagnation qui n'a rien à voir avec celle de son rival BYD. Cette dernière est celle qui bénéficie le plus du dynamisme du marché chinois, dans lequel elle est le leader incontesté, et qui représente plus de 90% de ses ventes.

Elle a ainsi vu ses ventes de véhicules (tous types confondus) croître de 41% en 2024, pour atteindre les 4,2 millions de voitures. La majorité de ces ventes sont représentées par les hybrides rechargeables (à hauteur de 58%), tout en laissant la part belle aux voitures électriques (1,76 million). Autant dire que 2025 s'annonce chaud !