La Chine s'est ces dernières années imposée, en parallèle de Tesla, dans le secteur du véhicule électrique. Une bonne santé dans ce secteur qu'elle doit d'abord et avant tout à sa locomotive BYD, qui a dépassé Honda et Ford cette année. Et la prochaine phase de développement de ce constructeur va être la mise en service d'usines hors d'Asie. Cependant, ce pourrait être compliqué, vu les résultats donnés par le premier essai, au Brésil.