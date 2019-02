Google maps va vous indiquer les transports en commun à proximité (et ça c'est cool)

Maps va lister précisément tous les transports en commun autour d'une destination

Un ajout bienvenu, qui devrait arriver dans les prochains jours

Source : Android Policee

est une formidable solution de navigation piétonne ou en voiture, mais a toujours présenté des lacunes pour les utilisateurs de. Il était difficile de trouver l'arrêt de bus ou de métro le plus proche d'un commerce ou d'un lieu culturel, hormis en zoomant et dézoomant sur la carte pour repérer le bon arrêt proche de sa destination.Google va prochainement combler ses lacunes et teste actuellementpermettant d'afficher clairement les arrêts de transport en commun proches d'un point d'intérêt.Il suffit de cliquer sur l'un d'entre eux et la fiche détaillée vous donnant les horaires d'ouverture ou l'affluence accueillera désormais une nouvelle catégorie sobrement intitulée « Transports à proximité ».Cette nouvelle catégorie affiche tous les arrêts de bus, métro, train, tramway ou autres transports en commun à proximité, leur distance et les lignes qui les desservent. En cliquant sur un moyen de transport particulier, vous retrouverez les, la liste des arrêts et la direction à prendre pour vous y rendre. Des villes européennes, dont Paris, sont déjà actives chez les quelques chanceux qui peuvent en bénéficier.Pour le moment, la fonctionnalité est en phase de test chez Google, côté serveur. Le moteur de recherche devrait déployer sa fonctionnalité à une plus large frange des utilisateurs prochainement, sans passer par une mise à jour de l'application. Aucune date n'a été annoncée par Google et il faudra encore faire preuve d'un peu de patience avant de profiter de cet ajout très utile.