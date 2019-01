Google Maps vers une messagerie instantanée entre utilisateurs et professionnels

Un onglet installé, mais la fonctionnalité toujours inactive

Une proximité renforcée

, en perpétuelle évolution. Le célèbre service de géolocalisation de la firme de Mountain View accueille tous les mois ou presque son lot de mises à jour et leurs nouvelles fonctionnalités respectives : en témoigne l'ajout récent de l'onglet Pour vous et de ses recommandations géolocalisées, ou encore l'arrivée progressive des trottinettes électriques sur la map de l'application.Cette fois-ci, la stratégie du groupe californien s'inscrit dans une démarche plus sociale. Au programme : l'implémentation d'une messagerie instantanée, dont l'objectif final ne sera pas de relier les utilisateurs entre eux, mais plutôt de(restaurants, bars, magasins) référencés sur Google Maps, comme l'a remarqué « sanju2cool », membre de la communauté Reddit En cliquant sur les trois barres horizontales situées en haut à gauche de votre interface, vous y découvrirez peut-être l'onglet « Messages », qui ne laisse plus de place au doute quant aux ambitions prochaines de Google. Ainsi peut-on lire : «». Difficile de faire plus explicite.À l'heure actuelle, ce fameux bouton n'apparaît pas sur la fiche des différents établissements testés. Le fait est qu'une telle fonctionnalité ajouteraitavec les clients. Un peu à l'image de ce qu'a réalisé Facebook, puisque contacter un bar directement à partir de Messenger est aujourd'hui chose possible.