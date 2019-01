Google Maps : vous pouvez suivre le trajet d'un ami en direct sur iOS

Une surveillance toujours plus précise

Si cette fonction ETA est déjà déployée depuis deux ans sur les appareils équipés d'Android, ceux de la marque Apple viennent tout juste de la recevoir via une mise à jour de Google Maps . Vous pouvez donc suivre le trajet d'un proche, organiser des fêtes surprises ou même surveiller votre enfant qui rentre de l'école.Mieux encore, il est dorénavant possible de partager un itinéraire sur trois messageries : Whatsapp, Facebook Messenger et Line. Pour cela, il vous suffit d'appuyer sur la touche ^ et de sélectionner « Share trip progress » (ou partager la progression du trajet).La personne choisie aura alors accès à plusieurs informations comme votre heure d'arrivée prévue, l'état de la batterie de votre smartphone ainsi que votre position géographique. Tout cela est valable lors d'un trajet à pied, en voiture ou à vélo. Bien évidemment, la fonctionnalité est à utiliser à bon escient afin de ne pas la rendre trop intrusive.