Apple confirme l'intégration du nouveau modèle GPT-5 d'OpenAI dans Apple Intelligence dès la sortie d'iOS 26. Cette mise à jour arrivera donc dès le mois prochain, remplaçant ainsi l'actuel modèle GPT-4o.
- Apple s'apprête à intégrer le modèle GPT-5 d'OpenAI dans ses systèmes iOS 26, iPadOS 26, et macOS Tahoe dès le mois prochain.
- Cette mise à jour permettra à Siri d'exploiter ChatGPT pour des réponses plus pertinentes et divers services innovants.
- Apple assure des protections de la vie privée lors de l'utilisation de ChatGPT, avec masquage d'adresses IP et stockage limité des requêtes.
OpenAI a récemment lancé GPT-5, son tout nouveau modèle de langage. Actuellement, l’intégration de ChatGPT dans Apple Intelligence repose sur le modèle GPT-4o pour iOS 18, iPadOS 18 et macOS Sequoia. La transition vers GPT-5 est toutefois prévue pour très bientôt et coïncidera avec les prochaines versions des systèmes d’exploitation de la Pomme.
GPT-5 et Apple Intelligence s'unissent dans iOS 26, iPadOS 26 et macOS Tahoe
Selon les déclarations de la firme de Cupertino, l’intégration de ChatGPT au sein d’Apple Intelligence exploitera GPT-5 avec iOS 26, iPadOS 26 et macOS Tahoe 26. Ces mises à jour logicielles sont attendues le mois prochain, soit dans la période avoisinant l'officialisation des nouveaux iPhone. La firme a précisé à nos confrères de 9to5Mac que la prise en charge de GPT-5 arriverait avec ces versions de logiciels, offrant alors de nouvelles possibilités aux utilisateurs.
La société dirigée par Tim Cook a également mentionné que l’intégration de ChatGPT dans Apple Intelligence sera assortie de protections pour la vie privée des utilisateurs, notamment en masquant les adresses IP et en s’assurant qu’OpenAI ne stocke pas les requêtes. Cependant, si un utilisateur décide de lier son propre compte OpenAI, la politique d’utilisation des données d’OpenAI s’appliquera. Vous voilà prévenus.
Apple Intelligence : des nouveautés majeures attendues avec iOS 26
L'utilisation de ChatGPT via Apple Intelligence demeure évidemment facultative pour les utilisateurs d'iPhone. Lorsqu'elle est activée, cette fonctionnalité propose trois principaux services : Siri peut exploiter ChatGPT pour fournir des réponses pertinentes, notamment sur des questions concernant les photos et les documents, les outils d'écriture permettent à ChatGPT de composer du texte ou des images à partir de simples descriptions, et, enfin, l'intelligence visuelle utilise le contrôle de l'appareil photo pour identifier rapidement les lieux et objets environnants.
La mise à jour vers iOS 26 apportera plusieurs nouveautés à Apple Intelligence. Parmi elles, Live Translation, capable d’interpréter en temps réel les conversations dans FaceTime, Téléphone et Messages. Des améliorations seront aussi apportées à Visual Intelligence. Pour rappel, la marque à la pomme a d'ores et déjà indiqué que le nouveau Siri boosté à l'intelligence artificielle d'Apple promis depuis de nombreux mois ne verra pas le jour avant le printemps 2026.
