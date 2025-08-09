Selon les déclarations de la firme de Cupertino, l’intégration de ChatGPT au sein d’Apple Intelligence exploitera GPT-5 avec iOS 26, iPadOS 26 et macOS Tahoe 26. Ces mises à jour logicielles sont attendues le mois prochain, soit dans la période avoisinant l'officialisation des nouveaux iPhone. La firme a précisé à nos confrères de 9to5Mac que la prise en charge de GPT-5 arriverait avec ces versions de logiciels, offrant alors de nouvelles possibilités aux utilisateurs.

La société dirigée par Tim Cook a également mentionné que l’intégration de ChatGPT dans Apple Intelligence sera assortie de protections pour la vie privée des utilisateurs, notamment en masquant les adresses IP et en s’assurant qu’OpenAI ne stocke pas les requêtes. Cependant, si un utilisateur décide de lier son propre compte OpenAI, la politique d’utilisation des données d’OpenAI s’appliquera. Vous voilà prévenus.