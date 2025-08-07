OpenAI a voulu mettre les petits plats dans les grands avec le lancement de GPT-5. Résultat, même les utilisateurs gratuits peuvent l'utiliser !
OpenAI passe une nouvelle étape aujourd'hui avec le lancement de son nouveau modèle de langage, GPT-5. Le modèle est présenté comme un must dans des domaines aussi divers que l'écriture ou le codage, et dépasse ce qui a été produit jusque-là par OpenAI. Et pourtant, ça n'empêche pas que les utilisateurs gratuits vont aussi pouvoir se faire la main dessus !
GPT-5 et GPT-5 mini disponibles pour les utilisateurs gratuits
Chez OpenAI, il existe différents types d'abonnements, permettant d'accéder au meilleur des productions de la firme. Jusque-là, les utilisateurs gratuits devaient donc se contenter de modèles certains puissants, mais n'avaient jamais eu droit d'accès aux fameux modèles à raisonnement, comme o3.
Une situation qui prend fin, car pour lancer GPT-5, OpenAI annonce que ce modèle de langage sera disponible (avec usage limité) pour les utilisateurs gratuits. Une fois la limite atteinte, ils basculeront ensuite sur le modèle plus léger GPT-5 mini.
Le mode vocal avancé prendra toute la place
Pour la suite, les abonnés ChatGPT Plus auront aussi un accès limité à GPT-5, mais avec des « limites d'usage nettement supérieures à l'offre gratuite ». Les abonnés à ChatGPT Pro auront eux droit au seul accès illimité à GPT-5 existant à l'heure actuelle, qui est par ailleurs assorti d'un accès exclusif à GPT-5 Pro.
En parallèle de ces nouvelles réjouissantes, OpenAI va aussi changer une autre de ses fonctionnalités. La firme de Sam Altman annonce en effet que le mode vocal standard sera désactivé dans les trente prochains jours. Il ne restera alors plus que le mode vocal avancé, qui sera lui dorénavant disponible pour tous les utilisateurs, même ceux gratuits. La seule différence tiendra à un usage limité pour ces derniers, et beaucoup plus larges pour ceux détenteurs d'un abonnement.
- Chat dans différentes langues, dont le français
- Générer, traduire et obtenir un résumé de texte
- Générer, optimiser et corriger du code