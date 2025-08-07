Chez OpenAI, il existe différents types d'abonnements, permettant d'accéder au meilleur des productions de la firme. Jusque-là, les utilisateurs gratuits devaient donc se contenter de modèles certains puissants, mais n'avaient jamais eu droit d'accès aux fameux modèles à raisonnement, comme o3.

Une situation qui prend fin, car pour lancer GPT-5, OpenAI annonce que ce modèle de langage sera disponible (avec usage limité) pour les utilisateurs gratuits. Une fois la limite atteinte, ils basculeront ensuite sur le modèle plus léger GPT-5 mini.