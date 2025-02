Disons-le tout de suite : GPT-4.5 n'est pas bon en code, les équipes d'OpenaI préférant laisser cette tâche aux modèles de raisonnement comme o3-mini ou o1. Les premiers tests montrent que les interactions avec GPT-4.5 semblent plus naturelles et fluides. OpenAI affirme également que ce modèle devrait moins « halluciner », c'est-à-dire générer moins d'informations erronées, un problème récurrent des IA génératives.

Contrairement aux modèles de la série « o » comme o1 et o3-mini, qui décomposent les problèmes en plusieurs étapes de raisonnement, GPT-4.5 est présenté comme un modèle à usage général « intuitivement plus intelligent ». Cette approche le rend particulièrement efficace pour les tâches créatives et nuancées comme la rédaction ou la résolution de problèmes pratiques.