DeepSeek-R1 et o3-mini abordent l’impact des algorithmes de recommandation sur la consommation culturelle avec des approches distinctes. DeepSeek-R1 est caractérisé par sa précision, ses exemples concrets (collaboration Musée Van Gogh/Pokémon, initiatives québécoises comme CEIMIA) et son analyse approfondie des mécanismes algorithmiques (homogénéisation culturelle, marginalisation des artistes locaux, influence sur la création artistique), s'appuyant sur des sources académiques et institutionnelles variées. Bien que légèrement orienté vers une critique des biais algorithmiques, DeepSeek-R1 offre une vision nuancée des enjeux. o3-mini, plus concis et objectif, équilibre opportunités (personnalisation, accessibilité) et risques (bulles de filtres, homogénéisation), mais reste général dans ses références (ex. « arxiv.org ») et moins détaillé sur les processus sous-jacents ou les initiatives correctrices. Si DeepSeek-R1 convient pour une analyse technique et documentée, o3-mini propose une synthèse claire et équilibrée pour un public cherchant une introduction globale au sujet.