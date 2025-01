DeepSeek a un problème majeur : la confidentialité. La société collecte de nombreuses données lors des inscriptions et des interactions avec son service (adresses IP, habitudes d'utilisation, etc.). Les informations sont aussi utilisées pour entraîner l'IA. Stockées sur des serveurs localisés en Chine, elles peuvent être partagées ou utilisées pour de la publicité. On s'en doute, DeepSeek ne respecte pas non plus le RGPD.