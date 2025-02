Et si DeepSeek a dû prendre cette décision, ça n'est semble-t-il pas (seulement ?) à cause d'un afflux trop brutal de nouveaux arrivants. Durant la journée d'hier, la société de Hangzhou indiquait avoir subi des pannes et des chutes de performances. Elle a finalement expliqué qu'il s'agissait des conséquences d'actes hostiles.

Les restrictions ont en effet dû être mises en place, « en raison d'attaques malveillantes à grande échelle contre les services de DeepSeek » peut-on lire sur sa page de rapport d'incidents. Son succès aurait-il fait des jaloux ailleurs sur la planète, et ce, au moment où l'application de DeepSeek est devenu l'application la plus téléchargée dans l'App Store, devant ChatGPT ?