yomiel

[Whataboutism]

Ces outils peuvent malheureusement être utilisés à des fins d’influence politique et autres.

Ca fait partie des objectifs à long terme. Même si actuellement, ces biais sont fortement critiqués et créent un backlash. OpenAI a été jugée trop « woke » il y a 2 ans et ça a sûrement changé ces derniers jours. Mais l’IA aura pour but de façonner tangiblement l’opinion publique, combinée avec d’autres médias. Donc c’est extrêmement problématique que SamA et les CEO des 7 magnifiques retournent leurs vestes vis-à-vis de Trump.

Par ailleurs OpenAI a révisé discrètement sa politique sur l’IA en retirant les mentions de « politiquement neutre ».

OpenAI refuse aussi de générer une histoire courte d’horreur avec les vampires car jugée trop violente. Ou de relever des points positifs sur des événements/personnalités délibérément controverses comme rédiger un portrait flatteur de Staline.

« I am unable to fulfill this request. »

[/Whataboutism]