Si l'on élargit l'usage à Claude, le chatbot d'Anthropic, celui-ci indique ne pas garder trace des conversations. « Chaque discussion commence à zéro, et je ne peux pas me souvenir des échanges précédents », écrit-t-il. Il offre par ailleurs aisément la possibilité de supprimer l'historique des conversations. Et qu'il s'agisse de ChatGPT et de Claude, les deux sont dans l'Union européenne contraints de respecter le RGPD, et affirment officiellement le respecter. Revenons donc à nos moutons.